Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” ile çocuklar teknoloji dolu bir yaz geçirecek!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” ile çocuklar teknoloji dolu bir yaz geçirecek!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği “Teknoloji ve İnovasyon Okulu”nda; Dijital Oyun Atölyesi, Kodlama Atölyesi (Arduino), Tasarımın Temelleri ve 3D Baskı, Robotik Atölyesi (LEGO EV3), Yetkinlik Atölyesi ve kurum gezileri ile çocuklar teknolojinin büyülü dünyası ile tanışacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 9-17 yaş grubundaki çocuklar için özel olarak hazırladığı “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” yaz programı 1 Temmuz’da başlayacak. Yaz tatilini eğlenceli ve öğretici bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen eğitim programları çocukları; dijital oyun tasarımı, kodlama, robotik kodlama, 3D baskı tasarımı ile teknolojinin büyülü dünyası ile buluşturacak. Düzenlenecek yetkinlik atölyesi ve kurum gezileri ise çocuklara kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerinin kapılarını aralayacak.

GÜNSEL Akademi desteği ile düzenlenen programlar, çocuklara akademik başarılarını artırırken yeni ilgi alanları keşfetmelerini amaçlıyor. 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” kapsamında Dijital Oyun Atölyesi, Kodlama Atölyesi (Arduino), Tasarımın Temelleri ve 3D Baskı, Robotik Atölyesi (LEGO EV3), Yetkinlik Atölyesi ve Kurum Gezileri programları, çocuklara eğlenerek öğrenecekleri bir platform yaratacak.

Bilim ve teknoloji dolu bir yaz!

Yaz programına katılacak çocuklar, bilim, sanat ve eğitimi bir arada deneyimleyerek dolu dolu bir yaz geçirecekler. “Arduino Kodlama Atölyesi”nde robotik ve yaratıcılık konularında bilinçlenecekler. GÜNSEL Elektrik Araçlar Fabrikası’nda üretim ortamını gözlemleme fırsatı bulacaklar ve robotiğin ve kodlamanın detaylarını keşfedecekler. “LEGO, MINDSTORMS EV3” ile kendi robotlarını tasarlayacak, “Dijital Oyun Atölyesi”nde yaratıcılıklarını kullanarak kendi oyunlarını oluşturacaklar.

Ayrıca, “Temel Modelleme ve Tasarım Eğitimi” ile 3D tasarımın inceliklerini öğrenerek bilgisayar ortamında nesneler oluşturacaklar. Tasarladıkları projeleri Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL Elektrikli Araçlar Fabrikası’ndaki 3D baskı laboratuvarlarında baskıya dönüştürecekler. “Yetkinlik Atölyesi”nde ise inovasyon ve yaratıcılık konularında kendilerini geliştirerek 21’inci yüzyılın gereksinim duyduğu yetkinlikleri kazanacaklar. Programlar sayesinde çocuklar, eğlenceli ve öğretici bir yaz geçirerek farkındalıklarını artıracaklar.

Yaz programlarına kayıt olmak veya detaylı bilgi almak için academy@gunsel.com.tr ile info@ ozaygunselcocukuniversitesi. org adresleri üzerinden iletişim kurabilir ya da 0548 883 1338 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Anna Günsel: “Çocuklarımızı teknoloji ve inovasyonun büyülü dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz.”

“Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, çocuklarımızın son gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve kendi projelerini hayata geçirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını çok önemsiyoruz” diyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “GÜNSEL Akademi ile birlikte hazırladığımız atölye ve gezilerde çocuklarımız, dijital oyun tasarımı, kodlama, robotik kodlama ve 3D baskı tasarımı gibi konularda önemli deneyimler edinecekler” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak, çocukları geleceğe hazırlarken, farkındalıklarını artırarak kendilerini keşfedecekleri bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Anna Günsel, “1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz yaz programlarımızla, çocuklarımızı teknoloji ve inovasyonun büyülü dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz” dedi.