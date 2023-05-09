Bilimsel araştırma: Brezilya ağaç kurbağası ilk amfibi dölleyici olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, Brezilya ağaç kurbağası, düşünüldüğünden çok daha sıra dışı özelliklere sahip olabilir.

Yaklaşık 20 yıl önce araştırmacılar, Brezilya ormanlarında bulunan Xenohyla truncata türü ağaç kurbağasının olağandışı bir beslenme düzenine sahip olduğunu fark ettiler. Bu kurbağa türü böcek yemek yerine bulduğu meyvelerle besleniyordu.

Brezilya’daki Mato Grosso do Sul Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre ise bu kurbağa, sadece bitkileri yemekle kalmıyor, aynı zamanda aralarında polen taneleri taşıyor gibi görünüyor. Gözlemler doğrulanırsa, bu onu bilimin bildiği tek amfibi (hem su hem karada yaşayan canlı) dölleyici olarak ilan edebilir.

Rio de Janeiro eyaletindeki Restinga ormanlarında yaşayan bu tür, akşamları aktif hale geliyor.

Henrique Nogueira liderliğindeki araştırma ekibi, kurbağanın farklı bitki türlerini ziyaret ederken derisinde polen taşıdığını fark ettiler.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Nogueira, “Dünyadaki başka hiçbir amfibi böyle bir işlevi yerine getirirken görülmedi. Döl taşıyan başka birçok hayvan var, çoğunlukla böcekler ama aynı zamanda memeliler, kuşlar ve hatta bazı sürüngenler. Ama ilk kez bir amfibi, bu dölleyiciler listesinin olası bir üyesi olarak ortaya çıktı.” dedi.

Araştırmacılar, vahşi doğada nektar ve çiçeklerle beslenen bir kurbağa türünün ilk kanıtlarını da topladıklarına inanıyorlar.

Xenohyla truncata’nın gerçekten bir dölleyici olduğu bilgisi henüz kesin değil. Bilim insanları, kurbağanın derisindeki salgıların polenlere zarar vermediğini ve tanelerin gerçekten diğer çiçeklere taşınıp taşınmadığını ve döllenmede rol oynayıp oynamadığını kontrol etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.