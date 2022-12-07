Bilimsel araştırma: Kısa boylu erkek sendromu gerçek çıktı

Bilim insanları, erkeklerde boy ile içinde narsisizm, makyavelizm, psikopatiyi barındıran ve psikolojide "karanlık üçlü" olarak adlandırılan kişilik özelliklerinin bağlantısını araştırdı.

Polonya’daki Wrocław Üniversitesi’nde yürütülen araştırmada, bilim insanları, daha kısa boylu erkeklerin psikopatik ve narsist eğilimleri olduğunu ve boylarının kısa olmasına rağmen bunun daha güçlü görünmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın başındaki isim Monika Kozłowska, “İnsanlar fiziksel olarak güçlü olamayınca, bunun yerine psikolojik olarak baskın olabiliyorlar.”

“Psikopati gibi özelliklere sahip daha kısa insanlar, bu özellikleri saygı talep etmek, başkalarına bedel yüklemek ve aralarında aşk ilişkisi olan partnerlerini etkilemek için kullanabilirler.”

“Daha güçlü görünmek, diğer insanların onları gerçekte olduğundan daha uzun olarak algılamasına neden olabilir.” dedi.

KADINLARA DA SORULDU

Daily Mail’in haberine göre, Personality and Individual Differences’ta yayınlanan çalışma için Kozłowska, “Napolyon Kompleksi”ni araştırdı. Daha kısa insanların boyundaki eksikliklerini telafi etmek için sergilediği otoriter veya saldırgan bir tavra verilen bu isim, adını Fransız Devrimi sırasında İngiliz gazeteleri tarafından boyuyla alay edilen Fransız lider Napolyon Bonapart’tan aldı. Resmi kayıtlarda Napolyon’un boyu 1,68 cm olarak geçerken yaşadığı dönem için normal kabul ediliyor.

Araştırmacılar, 367 erkek ve kadınla “karanlık üçlü” kişilik özelliklerini kullanarak anket yaptı ve burada katılımcılara “İstediğimi elde etmek için başkalarını manipüle etme eğilimindeyim” gibi ifadelere ne kadar katıldıklarını sordu.

Sonuçlar, her iki cinsiyetten daha uzun olmak isteyip de daha kısa olan katılımcıların, karanlık üçlü özelliklerinin tümü için daha yüksek puan alma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, bu kategorideki erkek katılımcılarda narsisizm özellikle güçlüyken, bu eğilim kadınlar için mevcut değildi. Araştırmacılar, uzun boylu olmak isteyen kısa boylu kadınlarda da hile ve kandırma özelliklerinin daha güçlü olabileceğini tespit etti.