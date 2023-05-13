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Bilimsel araştırma: Yarasa proteini yaşlanma karşıtı etki gösterebilir

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Yapılan bir araştırma, yarasalardan elde edilen bir proteinin yaşlanmayı yavaşlatmanın yanı sıra, Covid-19, kalp rahatsızlığı ve artrit gibi hastalıklarla mücadele etmenin anahtarını içerebileceğini öne sürüyor.
Bilimsel araştırma: Yarasa proteini yaşlanma karşıtı etki gösterebilir

Yarasalarda keşfedilen bağışıklık savunmalarından sorumlu protein, genetiği değiştirilmiş farelerde ümit vaat etti ve bilim insanları, sonunda milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için kullanılabileceğini umuyorlar.

Yarasalar ortalama olarak yaklaşık 20 yıl yaşarlar ve Ebola ya da Covid-19 gibi insanlar için ölümcül olan virüslerden zarar görmezler. Bu da Singapur’daki Duke-NUS Tıp Okulu’ndan araştırmacıları, hastalığa karşı dayanıklılıklarının insanlar için de işe yarayıp yaramadığını görmek için yarasaları araştırmaya yöneltti.

Araştırmacılar, yarasalardaki inflamatuar yanıtı durduran ve onlara viral dirençlerini veren “yarasa ASC2” adlı bir proteinin değiştirilmiş bir versiyonunu buldular.

Araştırmacılar, “Sonuçlarımız, yarasaların virüs kaynaklı ve stresle ilişkili aşırı iltihaplanmayı, uzun ömürleri üzerindeki etkileriyle sınırladığı önemli bir mekanizmayı gösteriyor.” dedi.

VİRÜSLERİN ÖLÜM ORANINI DÜŞÜREBİLİR

Cell dergisinde yayınlanan araştırmalarına göre, ASC2 proteinini taşımak için farelerin genetiğini değiştirdiler; bu protein daha sonra enflamasyona karşı yarasalarla aynı savunma özelliklerini gösterdi.

Yarasa ASC2’yi insan hücreleri üzerinde test ettiklerinde, hücreler hastalığa karşı daha dirençli hale geldi ve bu onun “terapötik potansiyelini” gösterdi. ASC2, vücut enfekte olduğunda enflamatuar tepkilerden sorumlu bağışıklık sisteminin bir parçası olan enflamasyonları azaltır.

Duke-NUS Tıp Fakültesi’nden bulaşıcı hastalıklar profesörü Dr. Linfa Wang, Telegraph’a ASC2 yarasasının insanlarda uzun ömürlülüğün ve virüslerden ölüm oranını azaltmanın sırrı olabileceğini söyledi.

Dr. Wang, yeni bulgunun, insan ilaçlarının ASC2’yi taklit edecek şekilde yapılabileceği anlamına gelebileceğini ve bunun da insanlarda enflamatuar bir yanıt oluşturan birden fazla virüsü tedavi edebileceğini açıkladı.

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