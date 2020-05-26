Bill Gates, koronavirüs aşısına yatırım yaptı

ABD’de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu Bill Gates’ten koronavirüs (Covid-19) aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı. Novavax, yatırımdan sonra aşı için insan testlerine başlayacaklarını açıkladı

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir koronavirüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Firma koronavirüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya’da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı. Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.

BİLL GATES YATIRIM YAPTI

Novavax, aşı geliştirme sürecinde Bill Gates tarafından kurulan ve Norveç’in başkenti Oslo’da faaliyet gösteren ‘Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’ndan (CEPI) yatırım aldı. Firma, CEPI’den aldığı yatırım miktarı 388 milyon dolar. CEPI Genel Müdürü Richard Hatchett “Novavax'a yaptığımız yatırım, aşının klinik gelişimine paralel olarak üretime odaklanmamızı da sağladı. Böylece aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, ihtiyaç sahipleri için zaman kaybetmeden üretime geçebileceğiz” dedi.

Bill Gates, koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin de odağında yer alıyor. ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda ilginç iddialar ortaya atmıştı. Stone küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etti. “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etti.