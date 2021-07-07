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Binance CEO'su Zhao: Yaşadığımız Sorunlar Hızlı Büyümeden Kaynaklı

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Binance CEO'su Zhao: Yaşadığımız Sorunlar Hızlı Büyümeden Kaynaklı
Binance CEO'su Zhao: Yaşadığımız Sorunlar Hızlı Büyümeden Kaynaklı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, şirketin son dönemde yaşadığı sorunların kısmen hızlı büyüme kaynaklı olduğunu söyledi.

Changpeng, "Binance çok hızlı büyüdü ve her şeyi doğru yapamamış olabiliriz. Ancak her gün öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın haberine göre dünya genelinde regülatör kuruluşlarla işbirliği yapma isteklerini tekrarlayan Zhao "Kullanıcıların korunması için yeni yetenekler istihdam edip yeni sistemler kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Binance son dönemde bazı ülkelerde sıkı denetime konu olmuştu. İngiliz regülatör kuruluş FCA geçen hafta Binance'ın İngiltere biriminin faaliyetini durdurmuştu. Japonya ve Tayland gibi ülkeler de Binance hakkında uyarı yayınlamışlardı.

Financial Times'ın haberine göre Binance, kullanıcılarına bir e-posta göndererek Avrupa'nın en önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

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