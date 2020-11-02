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Binlerce Pasaport İle İlgili Verileri Gizlediler

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Rum hükümetinin, Avrupa Komisyonu’nun yoğun endişelerini gidermek için binlerce “altın pasaport” ile ilgili veriyi gizlediği belirtildi.
Binlerce Pasaport İle İlgili Verileri Gizlediler

Haravgi gazetesi  “Binlerce Altın Pasaportla İlgili Veriyi Gizlediler” başlıklı haberinde, Rum Hükümetinin, Avrupa Komisyonu’nun yoğun endişelerini gidermek için “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde dağıtılan binlerce altın pasaportla ilgili veriyi gizlediğini ancak Avrupa İstatistik Ofisinin elinde bulunan olgular nedeniyle de “suçüstü yakalandığını” yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun, geçtiğimiz Eylül ayında, ülkeye karşı oluşan ağır ortamın tamamen fakında olmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’a karşı ihlal sürecini başlatmadan hemen önce, Rum Maliye Bakanlığı’nın, “sönük bir numarayla”, Komisyonun endişelerini giderecek bir inceleme hazırladığını yazan gazete Rum Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan incelemede, yatırımcı sayısının bulunduğunu, bu kişilerin aile üyelerine verilen binlerce altın pasaportun yer almadığına dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu’nun, toplu vatandaşlıkla ilgili hilebazlığı zaten tespit ettiğini, elinde; Maliye Bakanlığının incelemesini yalanlayan Avrupa İstatistik Ofisinin verilerini bulundurduğunu da yazan gazete bahse konu incelemenin, 1 Ocak 2013’ten 2019 yılı sonuna kadar olan sadece  2 bin 855 vatandaşlıktan söz ettiğini yazdı.

Habere göre Avrupa Komisyonunun, Avrupa İstatistik Ofisinden aldığı veriler ise 11 bin 949 vatandaşlıktan  bahsediyor.

Gazete yıllara bağlı olarak üçüncü ülke vatandaşlarına verilen pasaport sayılarına da yer verdi.

Buna göre; 2013’te 850; 2014’te bin 325; 2015’te bin 986; 2016’da 2 bin 226; 2017’de 3 bin 3; 2018’de 2 bin 519 pasaport verildi.

Gazete haberinde Güney Kıbrıs’ın, altın pasaportlarla ilgili patlak veren skandala bağlı olarak ekonomik ve politik düzeyde büyük zarar gördüğüne de dikkati çekti.

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