BioNTech’ten büyük atılım: Tarihinde bir ilk yaşandı

Dünya çapında 198 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştirmeyi başaran Almanya merkezli BioNTech’in yeni planları ortaya çıktı.

Bir süre önce ABD merkezli bir üretim tesisini satın alma hazırlığı içerisinde olan BioNTech, büyümesini sürdürüyor. Almanya’nın saygın haftalık gazetelerinden Welt am Sonntag, BioNTech’in büyüme planlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirketin tarihinde ilk defa kendi satış ekibini oluşturmayı planladığını yazan gazete, “Üretim ağı da bütün dünyaya yayılacak. Şirket gelecek aylarda çok sayıda istihdam sağlamayı da planlıyor. Welt am Sonntag’a bilgi veren yetkililer şu an şirketin farklı departmanlarında uygun 500 iş için ilan bulunduğunu söyledi” ifadesine yer verdi.

“EKİP BÜYÜYOR”

Son 1.5 yıllık süreç içerisinde çalışan sayısının 1300’lerden 2000’lerin üzerine çıktığını yazan gazeteye konuşan şirketin yönetim kurulu üyesi Sierk Poetting, “Yapı bütün departmanlarda değişiyor. Şirket 60 kişilik kendi satış ekibini kuruyor. Bu ekip tescil alan ürünlerin pazarlamasını yapacak. Biz BioNTech’in en başından entegre bir şirket olarak inşa ettik. Kendi AR-GE departmanı, üretim departmanı vardı ve şimdi de satış departmanı olacak” dedi.

Poetting, yeni departmanların da kurulacağını söyleyerek, “Amacımız bağımsız olarak hammadde ve ürünleri üretmek” diyerek, “Amacımız mRNA ürünleri için küresel bir ağ kurmak. Üretim kapasitemizi de artırıyoruz” ifadesini kullandı.