Bir günde 2 ani ölüm... Biri 74, diğeri 80 yaşındaydı...

Gazimağusa ve Lapta'da iki ayrı ani ölüm olayı gerçekleşti.

22.04.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Memiş İÇEL (E-74) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

22.04.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lapta’da sakin Derrick John VIGUS (E-80), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.