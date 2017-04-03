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Bir ülke bu skandalla çalkalanıyor!

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Bir ülke bu skandalla çalkalanıyor!
İngiltere ordusuna mensup bazı askerlerin, birlikte oldukları kadınlarla seks yaparken çekilen fotoğraflarını bir internet sitesinde yayınladığı ortaya çıktı.

İngiliz Daily Star Sunday gazetesinin haberine göre; bazı fotoğraflar, askeri üslerde grup seks yapıldığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İddiaya göre; komutanlar skandala karışan askerleri askeri hapishane dahil ağır cezaların beklediğini ifade etti.

Fotoğraflardaki kadınların, Savunma Bakanlığı’nı ya da askerleri yeni ‘intikam pornosu’ yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava edebilir.

Askerlerin üslere kız arkadaşlarını sokmaları ciddi bir suç. Fakat Daily Star Sunday, askerlerin yıllardır böyle yaptığını ve yüksek rütbeli yetkililerin bu duruma göz yumduğunu yazdı.

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