Birikim Özgür'den Türkiye'ye sert gönderme: Yaşananlar Fuat Oktay'a ders olsun

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, Türkiye'nin KKTC için son ekonomik adımlarını son derece hatalı bulduğunu söyledi.

Son mali yardımla, sadece kamuya bir rahatlık getirildiğini savunan Özgür, KKTC'nin bu tür yardımlara değil, bütünlüklü ve akılcı ekonomik ve sürdürülebilir mali politikalar için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Özgür, manidar sözlerle, “Türkiye para göndermiş. Nasıl olsa verecek mantığı var her zamanki gibi... Gayet güzel de geri ödeniyor yapılanlarla... Yaşanan süreç Fuat Bey ve arkadaşlarına ders olmuştur umarım” diye çıkıştı...