Birleşik Krallık ve Kanada nükleer füzyon yakıtı ortaklığı imzaladı

İngiltere ve Kanada Hükümeti Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar toplantısı sırasında nükleer füzyon geliştirmek üzere ortaklık imzaladı.

Birleşik Krallık ve Kanada hükümetleri, ticari ölçekli nükleer füzyon projeleri geliştirmek üzere yeni bir ortaklığa imza attı.

Yeni Mutabakat Zaptı, İngiltere Enerji Güvenliği ve Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar toplantısı sırasında imzalandı.

TRİTYUMUN YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP TEKNOLOJİLER

İki kurum, füzyon enerjisi için önemli bir yakıt olan trityumun yönetimi için kritik öneme sahip teknolojileri geliştirecek.

Birleşik Krallık-Kanada işbirliği, Kasım 2023'te Füzyon Enerjisi üzerine İngiltere-ABD Stratejik Ortaklığı duyurusuna dayanıyor ve Ada ülkesinin 650 milyon sterlinlik Fusion Futures programını destekleyecek.

Bu anlaşma, Avrupa'nın Rusya'ya olan nükleer yakıt bağımlılığını azaltmayı ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Ayrıca bu ortaklık, Birleşik Krallık'ın Rusya dışındaki ilk Avrupa ülkesi olarak yüksek teknolojili HALEU nükleer yakıt programını başlatma planlarını da destekliyor.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR?

Nükleer füzyon, iki veya daha fazla hafif atom çekirdeğinin yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşerek daha büyük bir çekirdek oluşturması ve bu işlem sırasında büyük miktarda enerji açığa çıkarması olayıdır.

Güneş ve yıldızlar da bu şekilde enerji üretmektedir. Bu nedenle nükleer füzyon, "Yapay Güneş" olarak da bilinir.

İNGİLTERE'DEN DÜNYA REKORU

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'taki araştırmacılar, yapay güneş olarak da bilinen nükleer füzyon reaktörüyle 69 megajül enerji üretimi sağlayarak dünya rekoru kırmıştı.