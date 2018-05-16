Birol Karaman: “Yol haritamız hazır, Girneli mutlu olacak!”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman dün Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmeye CTP milletvekilleri Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros ile CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de katıldı.

KARAMAN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT YARATACAĞIZ”

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman konuşmasına, geçtiğimiz cumartesi gerçekleşen KTİMB Genel Kurulu sonrası oluşturulan yeni yönetimi tebrik ederek başladı. “Biz de yeni bir yola çıktık” diyen Karaman, “Girne’nin katledildiğini” ve kenti kurtarmak için daha önce müteahhitlerle birlikte çok toplantı yaptıklarını dile getirdi. Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer bir kentte trafik akmıyorsa, kanalizasyon yoksa altyapı yatırımları tam olarak yapılmamışsa bu kentin ileriye gitmesi mümkün değildir. Dolayısıyla biz kentin sürdürülebilirliliğine yönelik çok ciddi çalışmalar yaptık. Taşkınlarla ilgili, kanalizasyonlarla ilgili çalışmalarımız uzun zamandır hazır. Bunlardan da öte en acil sorun trafiğin çözülmesi ile ilgili sıkı bir hazırlığımız var. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir Kıbrıslı Türk insanımız ile trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Bir buçuk sene önce onu buraya getirdik ve Girne’de neler yapabileceğimizi konuştuk. Alternatifleri masaya yatırdık. Uzun lafın kısası yeni Girne’nin yol haritası hazır”.

Belediyenin kurumsallaşması konusuna çok önem verdiğini belirten Karaman, bugün “altı kent içinde en mutsuz kent” olduğunu belirttiğiGirne’yi, seçilmesi halinde el birliğiyle yukarılara taşıyabileceklerini, Girneli’nin artık mutlu olacağını, geleceğe umutla bakacağını, hazırladıkları çalışmaları 24 Haziran sonrasında tek tek gerçekleştireceklerini söyledi. Daha önce inşaat atıklarının yönetimi konusunda bir çalışma yürüttüklerini de hatırlatan Karaman, bu çalışmayı da ilk kez Girne’de gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

İçişleri ve Çalışma eski Bakanı, Mağusa milletvekili Asım Akansoy da yerel yöneticiliğin sadece mali denge üzerinden kurgulandığını, bu işin sosyal ve idari boyutunun es geçildiğini söyleyerek , “İdari boyut dediğimiz, Birol Karaman’ın söylediği kurumsallaşmadır. Katılımcı ve demokratik bir idari düzenin kurgulanması çok önemlidir. Demokrasi kentin vazgeçilmezi, katılım ise kollektif yönetimin bir adımıdır” dedi.

Yerel Yönetimler yasasınınolabildiğince demokratik olması gerektiğine de işaret eden Akansoy, şunları kaydetti:

“Bölgelerin ya da kentlerin sadece kaldırım ve su sorunu yoktur. Bugün Girne, Girnelilere rağmen katledilmiştir. Bunun sorumlularından hesap sorulacak bir yasal düzenleme için çalışmalıyız. Bu yüzden biz yeni, dinamik ve sorumluluğunun bilincinde bir adayla yola çıktık. Şimdi hükümet yerel yönetimler reformunun bir yıl içerisinde yapılacağını duyurdu. Tüm siyasi partiler bu reformun yapılması gerektiğini biliyor, bu konudaki uzlaşıyı sevindiricidir”.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne kentinin sorunlarının ele alındığı ziyarette konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise, “Girne’ye aşık bir insanın” Girne’ye başkan adayı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Girne’yi kaybettik diyoruz ancak hala Girne için yapılabilecek çok şey var. Daha kötü olmasının önüne geçebiliriz. Girne’yi kurtarabilmek için öncelikle Girne’yi çok sevmek lazım” dedi.

DOĞANKÖY’DE BULUŞMA

Müteahhitler Birliği’ndeki görüşmenin ardından seçim ziyaretlerini sürdüren Birol Karaman ve ekibi Doğanköy’ü ziyaret etti. Ziyarete CTP milletvekili Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra Ömer Kalyoncu, Salih Usar, Salih İzbul ve Erkan Eminağa da eşlik etti. Köy halkıyla buluşan Karaman sorunları dinleyip, çözüm önerilerini not etti. Doğanköy muhtarı Niyazi Bedel’in de katıldığı köy kahvehanesindeki buluşmada bölgeliler trafik, kanalizasyon ve çevre temizliği konularındaki sıkıntılarını dile getirdi. Bölge için hazırlanan çalışmaları aktaran CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, sorunları da çözümlerini de çok iyi bildiklerini söyledi.