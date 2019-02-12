’Bitcoin ATM’si Dönemi

Dünyada ilk kez klasik bir banka ’Bitcoin ATM’si uygulaması başlattı.

Filipin ticari bankası ’Union Bank of Philippines’, kriptopara ATM uygulaması başlattığını duyurdu. Banka, yaptığı basın açıklamasında müşterilerine ülkenin ulusal parası ile Bitcoin ve diğer kripto paraları alıp satma imkanı tanıyan ATM makinesinin şimdilik sadece merkez şubede hizmet vereceğini belirtti.

Banka yetkilileri gelen talebe göre kripto para ATM’lerinin başka şubelere yerleştirileceğini de ekledi.

DHA’nın haberine göre; 2017'de Slovenya'da yer alan LON isimli bir banka hizmete soktuğu bir ATM cihazı ile müşterilerine Bitcoin satın alma imkanı tanımıştı. Fakat bu makine, doğrudan Bitcoin satmıyordu. Müşteriler makineden aldıkları bir makbuz ile bir kripto para borsasından Bitcoin alabiliyorlardı. Yine 2017'de Avusturya’da sadece Bitcoin için kurulan Bitcoin-Bank isimli bir banka müşterilerine ATM’lerinde Bitcoin alım-satım imkanı tanımıştı.

Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini Nişantaşı’nda bir AVM de devreye sokan dijital para borsası Koineks'in CEO’su Faruk Özer, gelişmeyi çok olumlu değerlendirdiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Union Bank 6.3 milyar dolarlık kredi hacmi ile Filipinler'in önemli bankalarından bir tanesi. Ayrıca 2018 yılında Euromoney tarafından dijital transformasyon alanında Asya kıtasının en iyi bankası seçildiler. Böyle bir bankanın kripto para ATM’si uygulamasını başlatarak tüketicilerin dijital varlıklara erişimini kolaylaştırmasını çok pozitif bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu tip uygulamaların hem Türkiye’de hem de dünyanın başka ülkelerinde hızla yaygınlaşacağına inanıyoruz."

Reelmedia CEO’su Mike Abundo ise Twitter hesabında Union Bank'in merkez şubesine yerleştirilen ATM’nin bir fotoğrafını paylaştı.