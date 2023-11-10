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Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu onaylayacağı beklentisiyle 36 bin doların üzerinde işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 1,65 artarak 1 trilyon 390 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle haftalık kazancının çoğunu koruyarak sadece yüzde 0,4'lik bir düşüş gösterdi.

Bugün TSİ 12.10 itibarıyla 36 bin 439 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 38 bin dolara yaklaşarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 5'i aştı.

Bitcoin, geçen ay yüzde 36'dan fazla, yılın başından beri ise iki kattan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta duruyor.

Ekim ayında başlayan Bitcoin’deki yükselişin birçok kişinin SEC’in, spot Bitcoin ETF'leri olarak bilinen, doğrudan Bitcoin'i tutan ETF'leri onaylayacağı yönündeki beklentilerle devam etmesi dikkati çekiyor.

Bitcoin, El Salvador'da bir ödeme aracı olarak onaylanmadan ve ilk vadeli işlem ETF'sinden önce de keskin bir yükseliş göstermişti. Fakat daha sonra keskin değer kaybetmişti.

16 Ekim'de SEC'in bir Bitcoin ETF'sini onayladığı haberi sosyal medyada dolaşarak fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Haberin gerçek olmadığı ortaya çıksa da fiyat tepkisi, onayın henüz yeterince fiyatlandırılmadığını göstermişti.

ABD'de spot piyasasında yalnızca vadeli işlem piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan vadeli işlem ETF'leri mevcut bulunurken, arz ve talebin gerçek zamanlı olarak buluştuğu spot piyasa için ETF'ler bulunmuyor.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

ABD basınında yer alan haberlerde, SEC'in başvuru sahibi Grayscale Investments ile görüşmelere başladığı yönünde haberler yer aldı.

Analistler ayrıca, son jeopolitik gerilimlerin, hem fiziksel altın hem de birçok yatırımcının dijital altın olarak gördüğü Bitcoin dahil olmak üzere kıt varlıklara olan talebini artırdığını da belirtti.

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