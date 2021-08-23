Bitcoin yeniden 50 bin doları aştı

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin, üç ay aradan sonra yeniden 50 bin doların üstünü gördü.

BTC, sabah saatleri itibariyle 50 bin 438 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.



Büyük düşüşte Çin’in madencilere yönelik uyguladığı yasaklar ile sıkı bir kripto para yatırımcısı olan milyarder iş insanı Elon Musk’tan gelen olumsuz açıklamalar etkili olmuştu. Ayrıca devletlerin Bitcoin’e yönelik söylemleri de bu dönemde grafiğin aşağı yönlü seyrini desteklemişti.

BTC’nin 50 bin doları aşmasıyla birlikte alt coinlerde de yükseliş sürüyor. Kripto piyasasının en büyük hacimli ikinci para birimi Ethereum bugün 3 bin 357 dolara kadar çıktı. ETH geçtiğimiz mayıs ayında 4 bin 371 dolara kadar yükselmiş ardından BTC’deki düşüşle birlikte bin 700 dolara kadar çekilmişti.

Öğle saatleri itibariyle BNB 485, XRP 1,24, Doge ise 0,31 dolardan işlem görüyor.