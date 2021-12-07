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Bitcoin'de Toparlanma Başladı: 50 Bin Doların Üzerine Geri Döndü

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Bitcoin'de Toparlanma Başladı: 50 Bin Doların Üzerine Geri Döndü
Bitcoin'de Toparlanma Başladı: 50 Bin Doların Üzerine Geri Döndü

Kripto para piyasasında hafta sonu yaşanan büyük depremin ardından toparlanma başladı. Cumartesi günü yüzde 22'ye varan düşüşle 42 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, son toplarlanmanın ardından 50 bin dolar seviyelerine geri döndü.

Bitcoin 51 bin dolar seviyesinde hareket ederken Ethereum yüzde 5'i aşan yükselişle 4 bin 300 doların üzerinde işlem gördü.

"DİĞER VARLIK SINIFLARI İÇİN UYARI SİNYALİ"

Bloomberg'e konuşan Miller Tabak baş piyasa stratejisti Matt Maley, en büyük kripto para biriminin Cumartesi sabahı ani bir çöküş yaşadığını ve temmuzun en düşük seviyelerinden trend çizgisinin altına düştüğünü belirtti. Maley ayrıca, kriptolardaki son düşüşün diğer varlık sınıfları için bir uyarı sinyali olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

 

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri bu hafta sonu, risk iştahının azalması nedeniyle ABD borsası da dahil olmak üzere geniş bir satış dalgasının etkisiyle sert düşmüştü.

Ayrıca ABD Kongresi'nin ülkenin önde gelen kripto borsalarının temsilcilerini komisyonda dinlemeye çağırması da düşüşü tetikleyen gelişmelerden.

Risk iştahının azalmasının nedenleri olarak ise yüksek enflasyon, merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamasına daha erken geçeceği sinyalleri ve ABD Merkez Bankası'nın varlık alım programını daha hızlı tamamlayabileceğini söylemesi gösteriliyor.

"PİYASALARDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

Bitcoin yatırım platformu Bitcoin IRA'nın kurucu ortağı Chris Kline, "Yılın sonuna yaklaşırken tüm piyasalarda bir belirsizlik hissi var. Tüm piyasalar Fed politikalarına, enflasyona ve corona virüsü endişelerine yeniden uyum sağlamaya çalıştığı için bu normal bir geri çekilme. Enflasyon yakın zamanda düşmeyecek ve yatırımcılar kripto gibi araçlarla bunu korumak istiyor" dedi.

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