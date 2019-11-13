BKP Genel Sekreteri Sonüstün Avrupa Forumu toplantısına katıldı

BKP’den verilen bilgiye göre, Sonüstün konuşmasında; “Kıbrıs’ta bulunan zengin yer altı kaynakları ve Ortadoğu’daki stratejik konumu nedeni ile Kıbrıs’ın, tarih boyunca emperyal güçlerin çekim alanında bulunduğunu” söyledi.

Sonüstün, “Kıbrıs’taki esas sorunun, toplumlar arası çatışmalar değil, emperyalistlerin böl yönet politikası kapsamında her iki toplumdaki milliyetçi ve şoven güçleri toplumların çatışmasında kullanması olduğunu” ileri sürerek, “Bu güçler dönem dönem yerli işbirlikçilerini devreye sokarak, iki toplum arasına nifak tohumu serperek, toplumlar arası çatışmalara neden olmuşlardır” görüşünü öne sürdü.

“Ankara’nın, Kıbrıs’ta kendine bağlı hükümetler kurdurarak, öncelikle kendi çıkarlarını gündemde tutarak, Kıbrıslı Türklerin varlık ve kimliğine müdahale ettiğini” iddia eden Sonüstün, “3’lü görüşme yerini 5’li görüşmeye taşımalıdır. BKP olarak talep ve mücadelemiz iki toplumlu, iki kesimli tek kimlik ve tek vatandaşlığa dayanan Birleşik Federal Kıbrıs’ın en erken bir zamanda inşa edilmesidir” dedi.