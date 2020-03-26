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BKP: "Hükümet Çalışan Ve Emekçileri Haraca Bağladı"

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BKP: "Hükümet Çalışan Ve Emekçileri Haraca Bağladı"
BKP: "Hükümet Çalışan Ve Emekçileri Haraca Bağladı"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), normal ekonomilerde böylesi durumlarda ekonominin çarklarının dönmesi için sisteme mali destek sağlanır ve üretici sektörler ayakta tutulurken ülkede ise tam tersi yapılarak çalışan ve emekçilerin haraca bağlandığını savundu

İzcan, hükümetin dün akşam açıkladığı ekonomik paketi değerlendirdi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaşananların kapitalizmin yapısal bir krizi olduğunu, sorunun sistemin kendisinden kaynaklandığını ve dünyanın 2008 krizinden daha büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hükümeti, krizin tüm yükünü çalışanların ve emekçilerin sırtına yüklemekle suçlayan İzcan, "Kıbrıslı Rumların malları üzerinde turizm adı altında kumarhanelerden ceplerini şişirenlerin, dünya zenginler kulübünde sıraya girenlerin, birleşik faiz uygulamalarıyla  zenginliklerine zenginlik katan bankaların, zam yaparak kârına kâr katan mobil telefon şirketlerine, krizi fırsata dönüştüren iktidarın destekçisi sermaye guruplarına hiç dokunmaması kabul edilemezdir. Aynı gemide değiliz, emekçi ve üretici yığınlar haklarını korumak için kararlı davranmalıdır” ifadelerini kullandı.

İzcan, dünyadan izole olan Kuzey Kıbrıs’taki statükonun sorunların kaynağı olduğu görüşünü de ifade ederek, “Öksüz bir çocuk gibi sokağa atılan insanımız canını yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır” dedi.

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