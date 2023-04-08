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Bloomberg: Küresel buğday arzı tehdit altında

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Bloomberg'ün uzmanlara dayandırdığı haberine göre, Kanada'daki olağanüstü kuru hava nedeniyle küresel buğday arzı tehlikede olabilir.
Bloomberg: Küresel buğday arzı tehdit altında

Canada's Commodity Weather Group'un baş meteoroloji uzmanı David Streit'e göre, Kanada çayırlarının bazı kesimleri, yaklaşık yarım yüzyıldır yılın en kurak ikinci başlangıcından muzdarip.

Kanada Tarım Bakanlığı, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba gibi büyük ilkbahar tarım bölgelerinin geçen yıl 1 Eylül'den bu yana ortalama yağışın yüzde 60'ından daha azını kaydettiğini bildirdi.

Yağmur eksikliği, tarım arazilerini buğday ve kanola mahsulleri ekmek için çok kuru hale getiriyor.

Tarımsal Üreticiler Birliği'nde bir çiftçi ve başkan yardımcısı olan Bill Prybylski, “ Bu tohumları toprağa doğru derinlikte sokmaya çalışmak biraz sanat haline geliyor çünkü onların çimlenmesi için neme tohum atmanız gerekiyor” diyor.

Kanada, dünyanın en büyük kanola ve buğday üreticilerinden biri.

Devlet istatistiklerine göre , geçen yıl ülkenin toplam buğday üretimi 33,8 milyon tonla rekor düzeydeki üçüncü en yüksek seviyesine ulaştı ve kanola üretimi 18,2 milyon ton oldu.

Ancak uzmanlar, bu hacimlerin elverişli hava koşullarının sonucu olduğu ve mevcut kuraklığın bu yılki iyi hasat şansını ciddi şekilde zedeleyebileceği konusunda uyarıyor.

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