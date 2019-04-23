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BM ara bölgeye izin vermedi ama protesto yine de gerçekleşti

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Akkuyu’da nükleer santral inşa edilmesi niyetini protesto etmek isteyen Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan grubun Lokmacı geçiş noktası ile Ledra Caddesi arasındaki ara bölgeye girişine izin vermediği, ancak eylemin yine de gerçekleştirildiği bildirildi.
BM ara bölgeye izin vermedi ama protesto yine de gerçekleşti

BM Barış Gücü’nün, Akkuyu’da nükleer santral inşa edilmesi niyetini protesto etmek isteyen Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan grubun Lokmacı geçiş noktası ile Ledra Caddesi arasındaki ara bölgeye girişine izin vermediği, ancak eylemin yine de gerçekleştirildiği bildirildi.

Fileleftheros’a göre eyleme AKEL, Ekologlar Hareketi, Vatandaşlar İttifakı, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, EDON (AKEL’in gençlik örgütü), POGO (AKEL Kadın örgütü) ve “PanKıbrıs Barış Hareketi” de katıldı.

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