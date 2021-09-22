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BM Genel Kurulu’nda Covid-19 tehlikesi: Testi pozitif çıktı

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Bu yıl New York’ta 76’ncısı düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün liderlerin açıklamalarıyla başladı. Corona virüsü endişelerinin yükseldiği BMGK’dan korkulan haber geldi.
BM Genel Kurulu’nda Covid-19 tehlikesi: Testi pozitif çıktı

Bu yıl New York’ta 76’ncısı düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün liderlerin açıklamalarıyla başladı. Corona virüsü endişelerinin yükseldiği BMGK’dan korkulan haber geldi. Brezilya hükümeti, BM Genel Kurulunda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya eşlik eden Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı New York’ta karantinaya alındı.

Brezilya heyetinin diğer delegeleri de hemen teste alınırken, sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Queiroga, CNN International’a yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun durumunun iyi olduğunu belirtirken, New York’ta 14 gün boyunca karantinaya alınacağını ve ülkeye heyetle birlikte geri dönüş yapamayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temas ettiği herkesi bilgilendirdiğini, tüm sağlık protokollerine uyarak karantinada kalacağını söyledi. Sağlık Bakanı Queiroga “Covid-19 testimin pozitif çıktığını bugün görüştüğüm herkese haber ettim. New York’ta sağlık protokolleri nedeniyle karantinada kalacağım. Bu sırada Sağlık Bakanlığı, Brezilya’da pandemiyle mücadeledeki görevlerini yerine getirecektir” dedi.

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