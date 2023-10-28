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BM: Tarih hepimizi yargılayacak

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BM Genel Sekreteri Guterres, "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır" açıklamasını yaptı. Guterres, "Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılayacak" dedi.
BM: Tarih hepimizi yargılayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres,İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için "Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki insani krize işaret eden Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. BM: Tarih hepimizi yargılayacak." ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek "daha kritik ve devasa hale geldiğini" vurgulayarak, "Gazze'deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya." yorumunu yaptı.

"Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin kolaylaştırılması" çağrısı

BM Genel Sekreteri, çatışmaların başlaması öncesinde günde yaklaşık 500 kamyon yardımın girdiği Gazze'ye son günlerde, "ihtiyaçların çok daha fazla olmasına rağmen" sadece 12 kamyonun girişine izin verildiğini aktardı.

Guterres, girişine izin verilen malzemeler arasında BM operasyonlarına yönelik yakıtın bulunmadığını, bu yakıtın aynı zamanda hastaneler, su arıtma tesisleri, gıda üretimi ve yardım dağıtımı için gerekli olduğunu vurguladı.

"İçinde bulunduğumuz umutsuz ve dramatik durum göz önüne alındığında, yardımın gidişatında acil ve temel bir değişiklik yapılmadan BM, Gazze'ye yardım sağlamaya devam edemeyecek." ifadesini kullanan Genel Sekreter, Refah geçiş noktasından çok daha fazla kamyonun geçmesinin sağlanması için çağrı yaptı.

Guterres, "Çatışmalara insani bir ara verilmesi yönünde artan küresel fikir birliğini memnuniyetle karşılıyorum. İnsani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve hayat kurtaran malzemelerin ihtiyaç duyulan ölçekte ulaştırılması çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

"Sağlık tesislerine yönelik saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır"

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise , günlük basın toplantısında, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesini Gazze'deki en büyük sağlık tesislerinden biri ilan etti. Hastanenin yaralı siviller, kanser hastaları ve bebeklerle dolu olduğu, hatta insanların hastanenin bahçesi ve merdivenlerine taştığı görülüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını iddia eden görseller paylaştı. Hastaneye yönelik saldırı ihtimali hakkında bilginiz var mı? Varsa ne tür önlemler alıyorsunuz? İsrail ordusuna bir çağrınız var mı?" sorularını yanıtladı.

Söz konusu sağlık tesisinin BM tarafından yönetilen bir hastane olmadığını vurgulayan Dujarric, İsrail'in iddialarını teyit etme durumu olmadığını dile getirdi.

Dujarric, "Daha önce de çok kez ifade ettiğimiz gibi, sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." dedi.

İsrail ordusu hastaneyi hedef gösterdi

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesini hedef göstermişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesinden Hamas'ın saldırı düzenlediğini ileri sürerek hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulunmuştu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını öne sürmüştü.

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