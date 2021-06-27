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BM'den iki devletli değil iki bölgeli kendi kendini yöneten bölgeler formülü

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs barışı için “İki Devletli Çözüm” tezine karşılık masaya “Kendi Kendini Yöneten Bölgeler” tanımını getireceği iddia edildi.
BM'den iki devletli değil iki bölgeli kendi kendini yöneten bölgeler formülü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs barışı için “İki Devletli Çözüm” tezine karşılık masaya “Kendi Kendini Yöneten Bölgeler” tanımını getireceği iddia edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs barışı için “İki Devletli Çözüm” tezine karşılık masaya “Kendi Kendini Yöneten Bölgeler” tanımını getireceği iddia edildi.

BM raporunda “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesinin paralelinde, “Ada’da iki ayrı devletin tanınmasının söz konusu olmayacağı” tezinin de yer alacağı belirtildi.

Gözler, BM Genel Sekreteri’nin Temmuz ayında BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı Kıbrıs iyi niyet misyonu raporuna çevrildi.

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, geçen Salı günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve çalışma arkadaşları ile görüşmesinde “Kendi Kendini Yöneten Bölgeler” tanımı hakkında nabız yokladığı iddia edildi.

Fileleftheros haberi “Genel Sekreter’in Raporunda İki ‘Kendi Kendini Yöneten Bölge’ İfadesi İçin BM’den Nabız Yoklama… Lefkoşa’nın Yoğun Tepkisi” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Genel Sekreter’in, iyi niyet misyonu raporuna ‘kendi kendini yöneten iki bölge’ ifadesini ekleyerek Türk tarafını cesaretlendirme çabasına değinen Lute, Anastasiadis’e, raporda böyle bir ifade olmasının Kıbrıslı Türklerin endişelerini gidereceğini söyledi.

Kıbrıslı Rum liderliği, raporda bu yönde bir ifade yer almasından rahatsızlığını dile getirdi.

Lute’un aynı raporda, Kıbrıslı Rumları tatmin edecek ifadelere de atıf yaprak taraflar arasında denge sağlayacağı da öne sürüldü.

Lute’un aynı raporda “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesinin paralelinde, Ada’da iki ayrı devletin tanınmasının söz konusu olmayacağı tezinin de yer alacağı iddia edildi.

“Ankara’nın ‘Sırtını Sıvazlamak’ İçin BM Hediyeleri” başlığı altında yorum yapan Fileleftheros gazetesi, temel hedefin, Türkiye’yi çözüme motive etmek olduğuna dikkat çekti.
 

Dujarrıc tam durağanlığı teyit etti

Haravgi gazetesi ise “Cenevre Ve Sonrasında Hiçbir Şey Değişmedi” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephan Dujarric’in “Cenevre’den sonra gerçekte hiçbir şey değişmedi” diyerek Kıbrıs sorunundaki tam durağanlığı teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Dujarric bu açıklamayı, basın brifingi sırasında Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KİPE) Genel Sekreter’in iki lider ile Brüksel’de ayrı ayrı görüşmeleri ile ilgili sorusunu cevaplarken yaptı. Genel Sekreter’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyaretiyle ilgili soruya karşılık Dujarric şunları söyledi:

“Sayın Lute Cuma günü ABD’ye döndü. Ada’daki taraflarla görüşmeler yaptı. Bu, Cenevre sonrasında Genel Sekreter’in kendisine verdiği misyonun parçasıydı ve çok iyi bildiğiniz şekilde tamamladı. Bundan sonra atılacak adımlarla ilgili açıklanacak bir şey olduğunda, BM bunu yapacak. Ancak bu noktada Cenevre sonrasında gerçekte hiçbir şey değişmedi. Bütün müdahil taraflarla görüşmeye devam ediyoruz.”

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