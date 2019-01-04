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FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

BM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğunu belirtti ve uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.
BM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan'da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasındaki gelişmelerin yetersiz olduğu belirtildi ve uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmada ise Suudi Başsavcılığı, 5'i için ölüm cezası istedi. Ancak bu kişilerin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

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