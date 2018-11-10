Boykota rağmen iPhone X yeniden TV’de

Amerika ile yaşanılan diplomatik sorunların ardından, Amerika menşeli ürünlerin reklamları bir süredir boykot ediliyordu. Bugün yaşanılan gelişme ile birlikte iPhone X reklamı yeniden televizyonlara döndü.

iPhone X reklamı televizyonlara geri döndü!

Son döneme damga vuran Türkiye – ABD ilişkileri ve durdurulamaz dolar yükselişi ile artan gerginlik, teknoloji dünyasında oldukça tartışma konusu haline gelmişti. Daha sonrasında ise devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla birlikte Amerikan menşeli ürünlerin tanıtımı ve satışa yönelik boykot kararı alınmıştı.

Söz konusu yaşanan gerilimin son bulmasının ardından, bir süredir boykot yüzünden yayınlanmayan iPhone X reklamı televizyonlara geri döndü. Yaşanılan bu gelişmeden de görebileceğimiz üzere Amerikan ürünlerine karşı alınan boykot kararı, yavaş yavaş kalkabilir.