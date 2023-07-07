  • BIST 6.187,09
  • Altın 1616.775
  • Dolar 26.0675
  • Euro 28.5479
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGüney'de kaza geçirdi... Kıbrıslı Türk yoğun bakımda

Brad Pitt, Formula 1’de ‘yarışacak’

» »
Hollywood’ın yıldız oyuncularından Brad Pitt, yeni filmi için Formula 1 koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Hafta sonu Britanya’da düzenlenecek ‘F1 Grand Prix’ yarışlarında Silvestone pistinde yarışacak.
Brad Pitt, Formula 1’de ‘yarışacak’

Pitt, Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini yaptığı, ‘Apex’ adlı filmde 30 yıl pistlerden uzak kaldıktan sonra yarışlara dönen ‘Sonny Hayes’ adındaki Formula 1 pilotunu canlandıracak.

Britanyalı şampiyon pilot Lewis Hamilton, film çekimleri sırasında Hollywood yıldızına yardım edecek.

Pitt, çekimler kapsamında cuma günkü antrenman turlarının arasında Mercedes tarafından özel olarak hazırlanmış bir Formula 2 aracını sürecek.

Özel efektlerle birlikte, filmde Pitt’in bu sezonki bir yarışta sahne alırken görüleceği tahmin ediliyor.

Bugüne kadarki motor sporları filmleri, gerçekçi olmadıkları nedeniyle eleştiriliyordu. Hamilton, filmin gerçek yarış dinamiklerinin kameraya olabildiğince yansımasına yardımcı olacak.

Hamilton, Pitt’le ABD’nin California eyaletindeki bir yarış pistinde vakit geçirdiğini ve ünlü yıldıza yarış arabası kullanmayı öğrettiğini de söyledi.

Opex’in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şirketler, pandemi sonrası çalışma sistemlerini değiştirmiyor… Evden çalışmaya devam05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:15
  • Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:00
  • Dünyada tüm zamanların en sıcak günü yaşandı04 Temmuz 2023 Salı 21:29
  • Sarah Jessica Parker, çıplak sahnelerde neden yer almadığını açıkladı04 Temmuz 2023 Salı 20:09
  • Hint Okyanusu’nda gizemli keşif… Bir yerçekimi deliği bulundu04 Temmuz 2023 Salı 14:20
  • Bilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili04 Temmuz 2023 Salı 09:08
  • Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2023)04 Temmuz 2023 Salı 09:03
  • Cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlık03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:39
  • Hayvanları koruyacak: Kanada kozmetik ürünlerin testini yasakladı03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:32
  • İncire giden yol ‘İlekleme’03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti