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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Nisan 2023 petrol fiyatları)
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Advertorial
28.04.2023 09:32
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol
kaç dolar?
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,10 dolardan işlem görüyor.
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