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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Nisan 2023 petrol fiyatları)

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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Nisan 2023 petrol fiyatları)
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (28 Nisan 2023 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,10 dolardan işlem görüyor.

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