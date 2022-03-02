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Brent Petrolün Varil Fiyatı 113 Doları Aştı

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Brent Petrolün Varil Fiyatı 113 Doları Aştı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 113 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 113 doları aştı.

Dün günü 104,97 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,69 artışla 113,05 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 111,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri etkili oldu.

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