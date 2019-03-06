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Briçte dünyanın bir numarası Helgemo dopingli çıktı

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Genelde sporcuların fiziksel sınırlarının zorlandığı sporlarda görülen doping kullanımı briç oyununa da sıçradı. Dünya 1 numarası Geir Helgemo, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı.
Briçte dünyanın bir numarası Helgemo dopingli çıktı

Eylül ayında ABD'de Orlando'da gerçekleştirilen turnuvada Monako'yu temsil eden briç sporcusu Geir Helgemo, Dünya Briç Şampiyonası'nda (WBF) doping testlerini geçemedi. 

 

Aslen Norveçli olan Helgemo'ya yapılan testlerde sentetik testosteron ve kadınlarda yumurtlama tedavisinde kullanılan klomifen tespit edildi. 

Bulguların ardından Geir Helgemo bir yıl boyunca oyunlardan men edildi ve 2018 yılında kazandığı unvan ve madalyaları da geri alındı.

DOPİNG YAPANLARIN SAYISI AZ DEĞİL

Briç gibi zihinsel güç harcanan sporlarda doping sentetik testosteron ya da uyarıcı ilaç kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Böylece sporcular yaklaşık bir hafta süren ve zihinsel olarak oldukça yoran şampiyonlarda daha dinç kalmayı başarıyor.

Dünya Anti Doping Ajansı'nın (WADA) verilerine göre, 2016 yılında yapılan testlerde tam 22 briç sporcusunda dopinge rastlandı. 2014 yılında bu oran yaklaşık yüzde 3.6 daha azdı.

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