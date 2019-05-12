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Britanyalı askeri fil öldürdü

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Afrika ülkesi Malavi’de görev yapan Britanyalı asker Mathew Talbot, yasa dışı avlanmayla mücadele için düzenlenen operasyon sırasında bir fil tarafından öldürüldü.
Britanyalı askeri fil öldürdü

Britanya Savunma Bakanlığı, 22 yaşındaki Talbot’un pazar günü Malavi’nin güneyindeki Liwonde Ulusal Park’ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, komutanları ve arkadaşlarının onun yüzünden gülümseme eksik olmadığını söylediğine vurgu yapıldı. Afrika’da görev yapmak için gönüllü olan Talbot’un enerjik, kendine güvenen ve görev sorumluluğu üst düzeyde olan bir asker olduğuna dikkat çekildi.

Britanya Savunma Bakanı Penny Mordaunt da “Askerimizin Malavi’de görev başında ölmesinden büyük üzüntü duydum Bu trajik olay bize askerlerimizin dünyanın dört bir yanında ne kadar tehlikeli görevler yaptığını bir kez daha anımsattı” dedi.

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