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Brüksel'de Sarı Yeleklilere biber gazı

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Avrupa Parlamentosu (AP) ve Belçika seçimlerinin yapıldığı Pazar günü Brüksel'de sokağa çıkan Sarı Yeleklilere polis müdahale etti.
Brüksel'de Sarı Yeleklilere biber gazı

Belçikalıların ulusal parlamentoları ve Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) temsilcilerini seçmek üzere sandığa gittiği Pazar günü, Brüksel sokakları Sarı Yeleklilerin protestosuna sahne oldu.

Avrupa'nın başkentindeki eylemlere yüzlerce protestocunun katıldığı belirtildi. Polis memurları, at sırtında tarihi kent merkezinde devriye gezdi.

Bazı eylemcilerin binaları taşlamasına polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanarak karşılık verdi. Avrupa Birliği (AB) binalarının yakınları da dahil olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransa'da eylemci sayısı düştü

Cumartesi günü Fransa'da yine binlerce kişi sokağa çıktı. Protestocuların sayısının geçen haftalara göre daha az olduğu bildirildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapında sokağa çıkan Sarı Yeleklilerin sayısının 12 bin 500 olduğunu açıkladı. Sarı Yeleklilerin açıkladığı rakam ise 35 bin oldu. Geçen haftasonu ülke genelinde 15 bin 500 kişi sokağa çıkmıştı.

Sarı Yelekliler, yaklaşık altı aydır Fransa'da eylem yapıyor. Akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.

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