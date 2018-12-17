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Bu akşam Ercan’da eylem var!

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Erkut Öznergiz, “Bize bu işin çözüleceğini söylediler ama şirket tasfiye edildi. Sokağa atıldık”
Bu akşam Ercan’da eylem var!

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bugün Cyprus Airport Services (CAS) ve Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ile ilgili davalar görüşüldü.
CAS şirketinde çalışanlar adına basına açıklama yapan Erkut Öznergiz, “Bize bu işin çözüleceğini söylediler ama şirket tasfiye edildi. Sokağa atıldık” dedi.
Milli değer olan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) tasfiye edilmesinin karşısında duranların bugün KTHY’nin uzantısı olan CAS’ın kapatılmasına sebep olduğunu söyleyen Öznergiz, “133 kişiden oluşan CAS personeli 2007’den bu yana iktidara gelen hükümetlerin istihdamlarıdır. Hepimizi kimlerin işe aldığı bellidir. Biz bu şirkete ‘devletindir’ diyerek aldılar” şeklinde konuştu.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın CAS ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Öznergiz, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun şirketle ilgili raporu 4 aydır tamamlayamadığını da savundu.

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Erkut Öznergiz, “Eylemlerimizin bugüne kadar sessiz şekilde devam etmesi yanlıştı. Bundan sonra böyle olmayacak” dedi.
Öznergiz, bu akşam Ercan Havaalanı’nda da eylem yapacaklarını açıkladı.

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