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Bu bölgelerde elektrik kesilecek

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Bu bölgelerde elektrik kesilecek
Bu bölgelerde elektrik kesilecek

Çatalköy ve Kalkanlı’da bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi uygulanacak.Çatalköy’de bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden, Çatalköy İlkokulu batısı ve Raşit Özuslu Caddesi’nin bir kısmına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün ayrıca Kalkanlı bölgesindeki iki sokakta yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle Kalkanlı bölgesindeki Papatya ve Ortans sokaklarında sabah 09.00- 16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak. Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saat

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