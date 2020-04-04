Bu gece yarısından Pazartesi gününe kadar tozlu hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’ne göre, ülkemiz bu gece yarısında itibaren 6 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerine kadar tozlu havanın etkisinde olacak…
Meteoroloji Dairesi, Afrika üzerinden gelen tozlu havanın, hava kirliliği ve görüş mesafesinin azalmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.
Yağışlı havanın ise 6 Nisan’da etkili olacağı belirtilen açıklamada, 6 Nisan Pazartesi öğle saatlerinde yer yer sağanak, 7-9 Nisan’da ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi…
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece, yarın 24- 27 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor…
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek, bugün ve yarın ise kuvvetli, yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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