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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Ülkede cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava, hafta boyunca yağmurlu olacak. Bugünden itibaren cuma gününe kadar, salı günü hariç, her gün yağmur yağacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın periyodun ilk günleri kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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