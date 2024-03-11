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Bu hafta hava nasıl olacak?

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Yarından itibaren yağmur yok
Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarından 18 Mart’ta kadar yağmur beklemiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, bölgenin periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolayların seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cuma ve Cumartesi günleri güney  ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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