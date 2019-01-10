Bu tarım ilaçları artık yasak!

Ülkemizdeki tüm tarım ilacı ithalatçıları ve satıcıları, konu ile ilgili bilgilendirildi.
Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun AB ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazılar doğrultusunda, 28/12/2018 ve 2018-8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şunlardır:
- Acetamiprid aktif maddesi için Avrupa Birliğince ve Türkiye’de herhangi bir kısıtlama ya da yasaklama getirilmemesi ve bu aktif madde için Avrupa Birliği’nde 2033 yılına kadar herhangi bir kısıtlama yapılmayacağının belirtilmiş olmasısebebiylebugün itibari ile ülkemizde kullanımının devamına,
- Thiacloprid aktif maddesinin endokrin bozucu etkisinden dolayı AB’de değerlendirme sürecinde olması nedeniyle, ithalatının bugün itibariyle durdurulmasına, 30 Nisan 2109 tarihinden sonra AB ‘den gelecek rapora gore tekrar değerlendirilmesine,
- Clothianidin aktif maddesinin Avrupa Birliğince yapılan bilimsel çalışmalarda kullanıldığı bitkide uzun sureli kalıntıya neden olduğu, bitki yaprağında meydana gelen guttasyon(su damlaları )içinde yüksek oranda bu aktif maddeden tespit edildiği ve oluşan bu damlaları tüketen arıların birkaç dakika içinde öldüğü şeklinde bilimsel veriler bulunduğundan CLOTHIANIDIN aktif maddesinin kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına ve ithalatının bugünden itibaren durdurulmasına,
- Imidacloprid aktif maddesini içeren Bitki Koruma Ürünleri’nin kullanımlarında AB ‘de kısıtlamaya gidilmesi sonucunda,
- Antepfıstığı, armut, bağ,bamya, biber, domates(tarla),elma,fasulye,hıyar(tarla)
Kabak,kiraz,pamuk,patates, patlıcan(tarla),Şeftali,Turunçgil,Tütün ve Zeytin tavsiyelerinin Avrupa Birliği’nde olduğu gibiiptal edilmesine, ve kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına,
- Toprak altı zararlılarına karşı sadece fideleri bandırma yöntemi ile kullanımı, Palmiye’de palmiye kırmızı böceği, çimde Haziran böceği’ne karşı kullanımı, seradaki kullanımı ve tohum ilacı olarak kullanımının , Aralık 2019 tarihinde AB ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılacak değerlendirmeye kadar devam etmesine,
- Eski etiketlerle piyasaya arz edilmiş bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve etiketlere Bu ürün arılara ÇOK ZEHİRLİDİR. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak,çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler.Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır.Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız’ ibaresi konmasına,
5- Thiamethoxam aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımlarında AB’de
Kısıtlamaya gidilmesi sonucunda,
- Antepfıstığı, armut, biber, domates(tarla),elma,fındık, hıyar(tarla),Karpuz,
Lahana,marul,mısır,nar,pamuk, patlıcan(tarla),Şeftali, Tütün ve Zeytin tavsiyelerinin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi iptal edilmesine, ve kullanımının ülkemizde sonlandırılmasına,
- Sözkonusu aktif maddenin Nisan 2019 tarihine kadar sadece seralarda kullanımının devam edecek olması ve aynı tarih itibari ile Avrupa Birliği’nce yapılacak değerlendirmeye gore karar verilmesine,
- Eski etiketlerle piyasaya arz edilmiş bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve etiketlere Bu ürün arılara ÇOK ZEHİRLİDİR. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak,çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler.Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır.Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız’ ibaresi konmasına
karar vermiştir.
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