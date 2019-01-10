Bu tarım ilaçları artık yasak!

Eski etiketlerle piyasaya arz edilmiş bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde 28 Şubat 2019 tarihine kadar gerekli düzeltmelerin yapılmasına ve etiketlere Bu ürün arılara ÇOK ZEHİRLİDİR. Özellikle çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum uygulaması sırasında ortaya çıkan tozlar sürüklenme ile taşınarak,çevredeki çiçekli bitkiler ve sularda kalıntı oluşturabileceğinden dolayı, arılar ve diğer polinatör böcekler ilaçlı tohum tozlarına maruz kalabilirler.Bu sebeple çok kuru ve rüzgarlı hava koşullarında ilaçlı tohum ekimi yapılmamalıdır.Tozlaşma amacıyla Bombus arısı kullanılan seralarda kullanmayınız’ ibaresi konmasına,