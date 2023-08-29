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Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos 2023

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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos 2023

Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve bati yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

Bu gece ve yârin akşama kadar yurtta hava Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli olarak esecek.

DENİZLERDE HAVA

Bölge genelinde fırtına beklenmiyor.

Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve Batı’dan 3 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Deniz orta yer yer kaba dalgalı. Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta.

Son 24 saat içerisinde yurtta kaydedilen yağış miktarları

Balıkesir:9 kg/m²

Serdarlı:7 kg/m²

ALevkaya:5 kg/m²

Vadili:3 kg/m²

Kırıkkale:2 kg/m²

Ercan, Değirmenlik:1 kg/m² diğer yörelerimizde 0,1 ile 1 kg/m²arası yağış kaydedilmiştir.

Bu sabah yapılan ölçümlere göre bazı merkezlerdeki deniz suyu sıcaklıkları:

Girne:30, Mağusa:30, Gemikonağı:30 derece olarak kaydedildi.

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