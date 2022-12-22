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Bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü

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YSK, 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.
Bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine yönelik ilan ettiği seçim takvimine göre bugün seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

5 Aralık’ta başlayan propaganda süreci ise 24 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

208 bin 236 kayıtlı seçmen, 25 Aralık Pazar günü, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

KKTC’de dört yılda bir yapılan ve bu yıl haziranda yapılması gereken ancak “belediyeler reformu” olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak.

Pazar günkü yerel seçim ayrıca, Kıbrıslı Türklerin 1976’dan bugüne 13’üncü yerel seçimi.

Vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yer alan “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numaralarını girerek oy kullanacakları sandık numarası ve sandık yerini öğrenebilecek.

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