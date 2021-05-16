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Bugüne kadar KKTC'de toplam 124 bin 24 doz koronavirüs aşısı yapıldı

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Bugüne kadar KKTC'de toplam 124 bin 24 doz koronavirüs aşısı yapıldı
Bugüne kadar KKTC'de toplam 124 bin 24 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Bugüne kadar KKTC'de  toplam 124 bin 24 doz koronavirüs aşısı yapıldı

50 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüs aşılama süreci randevulu bir şekilde devam ediyor. 40 yaş ve üzerindeki kişilerin AstraZeneca aşılarının yapımı da 6 merkezde devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 50 yaş üstü aşılama ile birlikte 50 yaş altında olan ve en az bir kronik hastalığı olanlar için de randevu vermeye başlıyor.

Randevu almak için https://asibilgisistemi.com/ web adresi kullanılıyor.

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