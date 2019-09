Bülent Ersoy'un kaşları 10 saatte yapıldı

Diva Bülent Ersoy, kaş microblading işlemi yaptırdı. Diva'nın kaşlarını 10 saatte yapıldı.

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, son yılların en çok ilgi gören güzellik operasyonlarından kaş microblading (kaş şekillendirme) işlemi yaptırdı.

Normalde 20 dakika ile 1 saat arasında değişen kaş şekillendirme işlemi tam 10 saat sürdü.

Diva'nın kaşlarını emanet ettiği Emsal Doğan, 10 saat süren işlemi "Bülent Hanım işleme başlamadan önce dua edeceğini söyledi, ben Besmele çekip başlarız diye düşünüyordum ki; tam yarım saat boyunca elleri havada açık dua etti. Duası bitti, ardından işleme başladık, her kıl atımında Besmele çekti ve her kaş teli için Ayetel Kürsi’yi okudu. Elinde büyüteçli aynayla her kılı belirlediğimde bir diğerine uygun olup olmadığına baktı; titizdir demişlerdi ama bu kadarını beklemiyordum. Kaşı ben değil adeta Bülent Hanım yaptı. Bu arada yemek söyledi, hep beraber yemek yedik; telefon konuşmalarını yaptı, ben böylece toplam 10 saatte Bülent Ersoy'un kaşlarını yapmış oldum" sözleriyle anlattı.