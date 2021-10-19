Koronavirüs salgınında uzun süre düşük vaka ve ölüm sayılarıyla dikkati çeken, son dönemde ise aşılamaya karşı halkın direnç gösterdiği Bulgaristan ve Romanya'da salgın, kontrolden çıkmaya başladı.

Koronavirüs salgınında uzun süre düşük vaka ve ölüm sayılarıyla dikkati çeken, son dönemde ise aşılamaya karşı halkın direnç gösterdiği Bulgaristan ve Romanya'da salgın, kontrolden çıkmaya başladı.

Bulgaristan'da COVID-19 salgını 4'üncü dalgada zirveye doğru tırmanırken günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemler yeniden gözden geçiriliyor.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, "Hastaneye kaldırılan her 7 ağır vakanın biri ölümle sonuçlanıyor. Gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı veya evlere kapanma gibi katı önlemler olmasa da artık belirli sınırlandırmalar getirmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

Aşısızlar salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor

Bulgar nüfusunun sadece yüzde 20'sinin COVID-19'a karşı aşılı olmasının da salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Yeni önlemlerin 20 Ekim'de açıklanacağını duyuran Katzarov, Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki Epidemiyoloji Konseyini olağanüstü oturuma çağırdı. Toplantıda bazı iş sektörlerinin çalışma kapasitelerinin sınırlandırılması veya yeşil sertifika kullanımının zorunlu hale getirilmesi gibi önlemlerin görüşüldüğünü aktardı.

Önlemler açıklanmadan önce COVID-19 salgının en çok etkilediği sektörlerin görüşleri dikkate alınacak.

Bakan Katzarov, "Durum son derece ciddi. Böyle bir ortamda turizm, eğitim sektörü ve tüm toplumun gayret göstermesi şart." diye konuştu.

Hastanelerde yatak kapasitesi tükenmek üzere

Bulgaristan'da salgının 4'üncü dalgasında etkili olan Delta varyantının bulaşma hızını artırdığını vurgulayan sağlık yetkilileri, hastanelerde yatak kapasitelerinin tükenmek üzere olduğunu belirtiyor.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle vatandaşların muayene olmak ve ilaç yazdırmak için başvurabilecekleri sağlık merkezlerinin dışında, ülkede 100'ü aşkın ünite açıldı.

Halk, aşı noktalarına da ilgi göstermiyor

Vatandaşların topluca aşı olabilmesi için sağlık merkezlerinin dışında da aşı üniteleri kuruldu. Ancak tüm bu girişimlere rağmen COVID-19 aşılarına ilgi artırılamadı.

Başkent Sofya'da büyük metro istasyonlarının girişlerinde kurulan aşılama noktalarında da Avrupa Birliği (AB) onaylı tüm aşılar ücretsiz yapılıyor. Öte yandan halkın bu aşılama noktalarına da ilgi göstermediği görülüyor.

Bulgaristan'ın en büyük acil yardım hastanesi Pirogov'un önünde kurulan aşı merkezinde bekleyenlerin sayısı 10'u geçmiyor.

Ölenlerin yüzde 90'ı aşısız

Bulgaristan Sağlık Bakanlığının internet sitesine göre, COVID-19'dan ölenlerin yüzde 90'ı aşısız.

Son 24 saatte sadece 6 bin 201 doz aşının vurulduğu ülkede, bu durumdan sosyal medyada aktif aşı karşıtlarının girişimleri ve yetkililerinin yetersiz çalışmaları sorumlu tutuluyor.

Nüfusu 6,9 milyon olan Bulgaristan'da salgının başından bu yana 540 bin 619 vaka görüldü, 22 bin 274 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti.

Ülkede sadece 2 milyon 628 bin 498 doz aşı yapıldı

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 979 vaka görülürken 214 kişi öldü. Yetkililer ölenlerin yüzde 94,4'ünün aşılı olmadığını belirtiyor.

Bulgaristan'da çift doz aşılı vatandaşların sayısı, 1 milyon 388 bin 45 olarak açıklandı.

Kampanyanın başından bu yana yaklaşık 7 milyon nüfuslu ülkede sadece 2 milyon 628 bin 498 doz aşı uygulandı.

Romanya'da test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif

Romanya'da COVID-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı 14 bin kişi civarında seyrederken geçen hafta ülkede test yaptıran her 4 kişiden birinin sonucu pozitif çıktı.

Geçen hafta ülkede 16 bin 743 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti, bir hafta boyunca yapılan 427 bin testin 100 bin 620'sinin sonucu pozitif sonuçlandı.

Bükreş hükümeti birçok aşılama kampanyası yürütmesine rağmen Rumen halkı aşı olmaktan çekiniyor.

Ağır hastalar Macaristan'a sevk ediliyor

19 milyon nüfuslu Romanya'da iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 689 bin oldu.

Romanya'da ayrıca, yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığından ağır hastalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.

DSÖ Romanya'ya heyet gönderiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşılama hızındaki düşüklük nedeniyle Romanya'da ancak 31 ay sonra nüfusun yüzde 70'nin çift doz aşılanmış olacağına dikkati çekti.

Örgüt, durum değerlendirmesi için bu hafta içinde ülkeye bir heyet gönderecek.