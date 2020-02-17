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Burger King, menüsüne ‘patso’ ekledi

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Fast food zinciri Burger King Yeni Zelanda’daki şubelerinde menüsüne, ülkemizdeki büfelerde ‘patso’ olarak servis edilen ekmek arası patates kızartması ekledi.
Burger King, menüsüne ‘patso’ ekledi

Fast food zinciri Burger King Yeni Zelanda’daki şubelerinde menüsüne, ülkemizdeki büfelerde ‘patso’ olarak servis edilen ekmek arası patates kızartması ekledi.

‘Chip Butty’ adı verilen yemek burger ekmeği arasına konan patetes kızarması ve ketçap mayonezden oluşuyor. ‘Change range’ kategorisine dahil edilen yemeğin fiyatı 2 Yeni Zelanda doları, (yaklaşık 8 lira).

Spinoff isimli internet sitesinin kullanıcıları ‘patso burger’i değerlerdirdi. İçki içtikten sonra yemek için uygun bir seçenek olduğunu düşünenlerin yanısıra “Böyle bir şey var olmamalı, insanlardan ketçap, mayonez ve birkaç patates kızartması için 2 dolar ödemelerini istemek çok saçma” diyen de var.

 

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