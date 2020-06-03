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Burger King’e “özel patates ithalatı” izni verilecek

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Söz konusu “özel ithalat izninin” bugünkü Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararla verileceği öğrenildi…
Burger King’e “özel patates ithalatı” izni verilecek

Patates üreticisinin maliyetin altında satış yaptığı ve 5 bin ton kadar patatesin elde kaldığı ülkemizde, üreticiyi korumak için yurt dışından patates ithalatı yapmanın yasak olmasına karşın, Burger King’e patates ithali yapması için özel izin verileceği öğrenildi.

Söz konusu “özel ithalat izninin” bugünkü Bakanlar Kurulu’nda alınacak kararla verileceği de gelen bilgiler arasında.

Burger King’e yapılacak ayrıcalığın diğer sektör temsilcileri arasında rahatsızlık yarattığı ifade edilirken, Bakanlar Kurulu'nun hangi gerekçe ile Burger King'e ayrıcalık tanıyacağı ise merak konusu oldu.

Yaklaşık 4 yıl önce, Türkiye’nin tanınmış markalarından Kasap Döner de franchise almış fakat döner ithal etmesine izin verilmemişti…

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