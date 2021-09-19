Burun Tıkanıklığı Kilo Almaya Sebep Oluyor!

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen konu hakkında bilgiler verdi.

Burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken nefes almada yarattığı güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşüren rahatsız edici bir durumdur.

Burnun Tıkanık olması, Koku Duyusunda bozukluk ve Kaliteli Nefes alamamak olarak kendini gösterir. Nefes alamamaya bağlı olarak İleri boyutta Uyku Apnesine’de Sebep olabilen bu durum nedeniyle uykunun sık sık bölünmesi, beraberinde Uykusuzluk, Ağız kuruluğu, Gün içinde yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterir.

1-Deviasyon adıyla sıklıkla duyduğunuz Burun Kemiği ve Kıkırdağının Eğriliği (Septum Deviasyonu)

2-Tıpta kabaca Konka Hipertrofisi olarak adlandırdığımız Burun Etlerinin şişmesi, Büyümesi Ve

3-Alerjik Rinit durumudur. Alerjik Rinit , bağışıklık sistemimizin nefes yoluyla vücudunuza aldığımız Polen vb maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan alerjik bir reaksiyondur.

Başlıca bu üç durumla ortaya çıkan burundaki nefes alma güçlüğü ve tıkanıklığı, ileri boyutta horlamaya neden olup uyku kalitesini bozarken aynı anda da burundan yeterli oksijen alımını da kısıtladığından kişinin kilo verememesine, hatta aynı şekilde beslenip egzersiz yapmasına rağmen kilo artışına neden olabilir.

Peki bu Burun Tıkanıklığı İle Kilo Alımı bağlantısı hangi mekanizmayla gelişiyor?

Burun tıkanıklığı, gece ağzı açık uyuma ve horlamaya da yol açarak Oksijen seviyesinde azalmaya neden olur.

Vücuttaki yağ yakımının doğru işleyebilmesi için dokulardaki oksijen oranı önemlidir ve herhangi bir sebeple gün içinde veya uykuda Oksijen alımının azalması durumunda beraberinde yağ yakımınız yavaşlar.

Oksijen oranının azalmasının dokularda yarattığı stres sonucu stres Hormonu olarak bilinen Kortizolün salgılanmasında da artış olur. Kortizol aynı zamanda vücutta yağ oluşumunu tetikleyen bir hormondur ve buna bağlı olarak da vücutta yağ depolanması artar.

Fark Edilmeyen Burun Tıkanıklığı Uykuda Nefes Durmasına Neden Olabilir

Kliniğime Burun Ameliyatı düşüncesiyle başvuran hastaların %70 ‘i Burun içinde tıkanıklığa sebep olan bir kemik veya kıkırdak eğriliğinden haberdar değildir; Muayene sonrasında öğrenir. Ameliyat sırasında bu tıkanıklıklar büyük oranda çözülür ve hasta iyi nefes alma özgürlüğüne kavuşur.