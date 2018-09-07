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Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak

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Avustralyalı bilim adamları Büyük Set Resifi’ni koruyacak insansız deniz altı robotu geliştirdi.
Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak

Avustralya'nın Queensland Teknoloji Üniversitesindeki (QUT) araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘‘RangerBot’’ adlı insansız su altı cihazının, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Büyük Set Resifi’ni korumak için kullanılmaya hazır olduğu duyuruldu.

Üniversitenin resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre, yüksek teknolojili görüntü sitemiyle donatılan ve akıllı tablet yardımıyla uzaktan kontrol edilen su altı ‘‘RangerBot’’, mercan poliplerini yiyen denizyıldızlarını sirke ve safra tuzlarıyla yok edecek.

Bir dalgıçtan 3 kat daha uzun süre su altında kalabiliyor

Resif izleme görevini otomatik olarak yerine getirme özelliğine sahip olan cihaz, ihtiyaç duyulması halinde akılı tablet yardımıyla karadaki bir operatör tarafından da kontrol edilebiliyor.

Bir dalgıçtan yaklaşık üç kat daha uzun süre su altında kalabilen robotun, çok hızlı şekilde bölgeyi tarayabilme, su kalitesini tespit etme, mercan beyazlama sürecini saptama ve bölgedeki kirliliği araştırmacılara raporlama özelliğine de sahip olduğu açıklandı.

Maliyeti 1,44 milyon dolar

Yaklaşık 15 kilogram ağırlığında ve 75 santimetre uzunluğunda olan altı adet RangerBot’un yapacağı resif taramasının maliyetinin 7 bin dolar olacağı, aynı işlemin 6 dalgıçtan oluşan ekiple yapılması durumunda ise maliyetin 1,44 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Avustralya’nın Queensland sahili açıklarındaki Mercan Deniz’de yer alan ve 344 bin 400 kilometrekare alana yayılan Büyük Set Resifi, bin 500’den fazla balık türünün yanı sıra 5 binden fazla canlıya ev sahipliği yapıyor.

Son yıllardaki küresel ısınmanın etkisiyle okyanusların asitlenmesi resiflerin önce ağarmasına, ardından da yok olmasına neden oluyor. Ayrıca resiflerin çevresindeki çiftliklerde kullanılan kimyasal maddelerin sulara karışmasıyla çoğalan derisi dikenli denizyıldızları mercan poliplerini yiyerek resiflere zarar veriyor.

Yılda 1,6 milyon ziyaretçi ile Avustralya ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolar gelir getiren Büyük Set Resifi, 1981 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne bulunuyor.

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