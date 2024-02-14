Buzların erimesiyle kutup ayıları açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Bilim insanları, bazı kutup ayılarının Arktik deniz buzu eridikçe açlıkla karşı karşıya kaldıklarını, çünkü beslenmelerini karada yaşamaya adapte edemediklerini ortaya çıkardı.

İkonik Arktik türleri, normalde açık denizdeki buz kütlelerinde yakaladıkları halkalı foklarla besleniyor.

Ancak ısınan dünyada buzlar eridikçe birçok ayı kıyıda daha fazla vakit geçirerek kuş yumurtaları, yemişler ve çimenler yiyor.

Ancak hayvanlar karada hızla kilo vererek ölüme yaklaşıyor.

Kutup ayısı, Kuzey Kutbu'nda artan iklim değişikliği tehdidinin reklamı haline geldi, ancak bu tür üzerindeki etkinin gerçekliği karmaşık.

Ayı sayısı 1980'lere kadar hızla düşerken, bunun temel nedeni kontrolsüz avlanmaydı.

Yasal korumanın artmasıyla kutup ayılarının sayısı da arttı. Ancak artan küresel sıcaklıklar artık en büyük tehdit olarak görülüyor.

Bunun nedeni donmuş Arktik denizlerinin hayatta kalmalarının anahtarı olması

Hayvanlar, çoğunlukla ilkbahar sonu ve yaz başında, yüksek oranda yağ içeren halkalı fokları avlamak için deniz buzunu bir platform olarak kullanıyor.

Ancak sıcak aylarda Kuzey Kutbu'nun pek çok kısmı artık giderek buzsuz hale geliyor.