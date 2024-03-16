Çatalköy'de Rahatsızlık Veren Olay

KORKUTMA AMAÇLI BIÇAK TAŞIMA VE SARHOŞLUK: Çatalköy'de Rahatsız Edici Olay
15 Mart 2024 tarihinde saat 13:00 sıralarında, Çatalköy'deki Belediye Binası önünde meydana gelen olayda, H.Ü. (E-40) isimli şahıs, 243 ml'lik alkol etkisi altında, su faturasının fazla geldiği iddiasıyla yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık verdi. Aynı zamanda kanunsuz olarak taşıdığı bir bıçağı çevredeki insanları korkutmak amacıyla gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve hareketlerde bulundu. H.Ü. tutuklanarak soruşturma devam etmektedir.
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