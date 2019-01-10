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Çatalköy'de trafik kazası (GÜNCELLENDİ)

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Girne-Değirmenlik Anayolu’nda bugün Saat 15:15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çatalköy'de trafik kazası (GÜNCELLENDİ)

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada kaza şu şekilde oldu.

“Girne-Değirmenlik Anayolu 5-6 kilometreleri arasında yolun kuzey kısmında bulunan asfalt banket içerisinde doğu isitikametine doğru seyredenLefkoşa’da sakin Enver Kavaz (E 23) yönetimindeki PN 165 plakalı Vauxhal marka van araç ile dikkatsizce Girne-Değirmenlik Anayolu’na giriş yapıp, Girne istikametine doğru dönüş yapması sonucu, o esnada Değirmenlik istikametine doğru seyreden Arapköy’de sakin Barry Patrıck Sullıvan (E 72) yönetimindeki PM 006 plakalı Mercedes marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle savrulan PN 165 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

 

Kaza sonucu yaralanan PN 165 plakalı araç sürücüsü Enver Kavaz, kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahade altına alındı.”

Kaza sonucu her iki araçta  toplam 28 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.

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